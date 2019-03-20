Котрий рік "валяють ваньку", – Геращенко підловила росіян на брехні щодо обміну полоненими

На наступній зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську Україна поставить першим питанням про обмін 25 росіян, засуджених в Україні, на політв’язнів Кремля.

Це вже буде 16 така пропозиція за 16 місяців. Питання будуть ставити руба, оскільки днями Україна отримала ще одне підтвердження того, що РФ намагається усіма можливими їй механізмами відтягнути питання українських бранців у Кремлі. Про це пише віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

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Сьогодні уповноважена з прав людини РФ Москалькова заявила, що вона не має офіційного мандату займатися питанням обмінів і звільнень, і що цим має займатися контактна група в Мінську. Водночас в Мінську представники РФ котрий рік "валяють ваньку" і відмовляються обговорювати питання звільнення росіян в обмін на українців по формулі 25/25, наполягаючи, що це – питання омбудсменів,

– наголосила вона.

Відтак, під час зустрічі ТКГ 27 березня у Мінську Україна вимагатиме визначити точну дату обміну бранцями.

Це наше 16 (!) за останні 16 місяців звернення до росіян вимогою забрати своїх – віддати наших,

– емоційно додала Геращенко.

За її словами, у списку, запропонованому Україною, – 25 росіян, яких Київ готовий передати. Серед них ті, хто офіційно звернувся до Путіна з проханням забрати їх додому.

Зазначимо, що у запропонованому Україною переліку немає прізвища журналіста Кирила Вишинського. Його не просили включити до списку ані росіяни, ані окупанти на Донбасі. Сам журналіст, якого підозрюють у держзраді і який має подвійне громадянство, теж такого прохання не висловлював.