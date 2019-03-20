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      У Києві почався суд у справі проти журналіста Вишинського, якого звинувачують у держзраді

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      У Києві відбувається судове засідання у справі головного редактора "РИА Украина" Кирила Вишинського. Він поскаржився до Касаційного кримінального суду за нібито незаконність його затримання. Через це до Києва приїхала російська омбудсмен Тетяна Москалькова.

      Москалькова хоче спостерігати, щоб дотримувалися усіх прав Кирила Вишинського, який є не тільки громадянином України, а ще й Російської Федерації, про це повідомив кореспондент 24 каналу.

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      Кирило Вишинський у 2015 році отримав російське громадянство, але про це стало відомо під час його затримання. На засіданні він пояснив своє подвійне громадянство тим, що його дружина росіянка й таким чином хотів бути ближчим до неї в юридичному контексті.

      Вишинський та Москалькова
      Москалькова та Вишинський на судовому засіданні

      Судді два рази відправлялися до нарадчої кімнати. Перший раз ухвалили клопотання захисників Вишинського, які вимагали випустити обвинуваченого з прозорого боксу й посадити біля адвокатів.

      Вдруге вирішили перенести справу на Об'єднану палату Верховного Суду.

      Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.

      Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Кирило Вишинський Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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