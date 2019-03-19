19:21
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Мовний патруль Парубія. Новий тренд в українській політиці
      Вєсті.UA
      19:14, сьогодні
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Денісова показала, в яких умовах утримують Вишинського: є і світло, і матрац

      232 Читать новость на русском
      Камера, в якій утримують Кирила Вишинського
      Камера, в якій утримують Кирила Вишинського / фото із соцмереж Людмили Денісової

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова спростувала інформацію, оприлюднену раніше низкою російських ЗМІ, про нібито незадовільні умови утримання у СІЗО журналіста Кирила Вишинського. Його в Україні звинувачують у держзраді.

      24 канал писав, що адвокат Вишинського повідомив: його підзахисного 16 березня етапували у столичне Лук’янівське СІЗО. У коментарях росЗМІ захисник журналіста запевняв, що Вишинського утримують у нелюдських умовах: у камері немає світла, а матрац бранцю так і не виділили.

      Читайте також: Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно журналіста Вишинського

      Про те, що умови утримання Вишинського – задовільні, і він на них не скаржиться повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова. Вона оприлюднила у мережі фото із камери журналіста. Там є і холодильник, і електрочайник, й інші необхідні ув’язненим речі.

      За результатами перевірки виявлено, що приміщення, де утримується Кирило Вишинський світле (два вікна) електрифіковане та чисте, має централізоване опалення та водопостачання. Питною водою, побутовим приладдям та посудом чоловіка забезпечено. Вишинський має окреме спальне місце та чисту постіль,
      – наголосила Денісова.

      Додамо, що раніше з’явилась інформація про те, що судове засідання у справі Кирила Вишинського у Києві збирається відвідати російська омбудсвумен Тетяна Москалькова. Зазначимо, що у журналіста – подвійне громадянство: українське і російське, що заборонено Конституцією.

      Хто такий Кирило Вишинський? Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.

      Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.

      За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

      blog_ava
      Ліна Костенко – біографія незламної письменниці, яка стала живим класиком в літературі
      сьогодні
      7896
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Людмила Денісова Кирило Вишинський Журналісти
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      сьогодні , 19:00 Оновлення Верховного суду під загрозою: кожен четвертий недоброчесний може стати суддею
      Роман Маселко 36
      Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      сьогодні , 18:59 Розвідка "без голови": чому Порошенко звільнив головного розвідника України, і хто його замінить
      Наталя Ромашова 339
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      863
      Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      сьогодні , 18:00 Що загрожує вкладникам і кредиторам збанкрутілих банків України
      Тетяна Мартинюк 164
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сьогодні , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 359
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук