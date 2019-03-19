Денісова показала, в яких умовах утримують Вишинського: є і світло, і матрац

Українська омбудсвумен Людмила Денісова спростувала інформацію, оприлюднену раніше низкою російських ЗМІ, про нібито незадовільні умови утримання у СІЗО журналіста Кирила Вишинського. Його в Україні звинувачують у держзраді.

24 канал писав, що адвокат Вишинського повідомив: його підзахисного 16 березня етапували у столичне Лук’янівське СІЗО. У коментарях росЗМІ захисник журналіста запевняв, що Вишинського утримують у нелюдських умовах: у камері немає світла, а матрац бранцю так і не виділили.

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Про те, що умови утримання Вишинського – задовільні, і він на них не скаржиться повідомила українська омбудсвумен Людмила Денісова. Вона оприлюднила у мережі фото із камери журналіста. Там є і холодильник, і електрочайник, й інші необхідні ув’язненим речі.

За результатами перевірки виявлено, що приміщення, де утримується Кирило Вишинський світле (два вікна) електрифіковане та чисте, має централізоване опалення та водопостачання. Питною водою, побутовим приладдям та посудом чоловіка забезпечено. Вишинський має окреме спальне місце та чисту постіль,

– наголосила Денісова.

Додамо, що раніше з’явилась інформація про те, що судове засідання у справі Кирила Вишинського у Києві збирається відвідати російська омбудсвумен Тетяна Москалькова. Зазначимо, що у журналіста – подвійне громадянство: українське і російське, що заборонено Конституцією.

Хто такий Кирило Вишинський? Це – колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.



Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією.



За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.