Звинуваченого у держзраді Вишинського етапували в Лук’янівське СІЗО, – адвокат

Українського журналіста Кирила Вишинського, якого звинувачують у держзраді, перевели із СІЗО у Херсоні до столичного Лук’янівського. До цього у Подільський райсуд Києва відправили обвинувальний акт проти нього.

До Лук’янівського СІЗО Вишинського доправили ще 14 березня. Наразі він перебуває у камері без електрики. Про це його адвокат Андрій Доманський розповів в коментарі російському інформагентству ТАСС.

Читайте також: Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно журналіста Вишинського

Умови утримання не дуже хороші, на це він буде скаржитися. Я буду звертатися безпосередньо до Денісової із запитанням, чому Вишинського розмістили у камері без електрики,

– зазначив захисник журналіста.

У камері разом із Вишинським перебувають ще 5 осіб.

Також Доманський додав, що окрім світла, його підзахисному не дістався також матрац.

Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.



Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.