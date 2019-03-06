Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно журналіста Вишинського

Прокуратура АР Крим передала до суду обвинувальний акт щодо журналіста та керівника інформаційного ресурсу "РИА Новости Украина". Справу про держзраду Вишинського попередньо розглядатиме Подільський районний суд Києва.

24 канал повідомляв, що Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Його підозрюють у державній зраді та в організації підривних інформаційних акцій, за які він отримував гроші від Росії.

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Слідством встановлено, що інформаційне агентство Russia Today, з метою проведення підривної діяльності проти України, у 2014 році без передбаченої українським законодавством державної реєстрації, створило "Росийское информационное агенство новости Украина",

– повідомляють у прокуратурі.

Там додають: за допомогою цього інформаційного ресурсу протягом декількох років український медіа-простір наповнювався спотвореною інформацією про події в Україні. Зокрема, у цьому ЗМІ усіляко виправдовувалась окупація півострову Крим Російською Федерацією.

Так, за результатами досудового розслідування, керівника "РИА-Новости Украина" обвинувачують у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки.



Кирило Вишинський у СІЗО

Зокрема, журналіста Вишинського звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, держзраді, а також – у порушенні рівноправності громадян та незаконному поводженні зі зброєю або вибуховими речовинами.

"За результатами досудового розслідування, 6 березня 2019 року прокуратура АР Крим скерувала до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського", – додали у прокуратурі.

Зазначимо, що під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.



Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".