15:47
6 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як росіяни їдять зі смітників. Звєрєв – наступник Путіна
      Вєсті Кремля
      22:36, 5 березня
      Вєсті.UA: Гладковський стає блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:54, 5 березня
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, 2 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВБИВСТВО СЕРГІЯ КИСЕЛЬОВА КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно журналіста Вишинського

      310 Читать новость на русском
      Кирило Вишинський
      Кирило Вишинський / фото з відкритих джерел

      Прокуратура АР Крим передала до суду обвинувальний акт щодо журналіста та керівника інформаційного ресурсу "РИА Новости Украина". Справу про держзраду Вишинського попередньо розглядатиме Подільський районний суд Києва.

      24 канал повідомляв, що Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Його підозрюють у державній зраді та в організації підривних інформаційних акцій, за які він отримував гроші від Росії.

      Читайте також: Адвокат звинуваченого у держзраді Вишинського заявив про обшуки у своєму помешканні: деталі

      Слідством встановлено, що інформаційне агентство Russia Today, з метою проведення підривної діяльності проти України, у 2014 році без передбаченої українським законодавством державної реєстрації, створило "Росийское информационное агенство новости Украина",
      – повідомляють у прокуратурі.

      Там додають: за допомогою цього інформаційного ресурсу протягом декількох років український медіа-простір наповнювався спотвореною інформацією про події в Україні. Зокрема, у цьому ЗМІ усіляко виправдовувалась окупація півострову Крим Російською Федерацією.

      Так, за результатами досудового розслідування, керівника "РИА-Новости Украина" обвинувачують у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки.


      Кирило Вишинський у СІЗО

      Зокрема, журналіста Вишинського звинувачують у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, держзраді, а також – у порушенні рівноправності громадян та незаконному поводженні зі зброєю або вибуховими речовинами.

      "За результатами досудового розслідування, 6 березня 2019 року прокуратура АР Крим скерувала до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського", – додали у прокуратурі.

      Зазначимо, що під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

      Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.

      Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      blog_ava
      Закінчення газового контракту з Росією: у МЗС розповіли про наступні кроки
      сьогодні
      4805
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Кирило Вишинський Обшуки в київському офісі "РИА Новости" Журналісти Російська пропаганда СБУ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сьогодні , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 46
      Про військову техніку та місця дислокації терористів
      сьогодні , 15:00 Про військову техніку та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 466
      Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      сьогодні , 14:30 Книга відгуків і пропозицій пішла у забуття
      Ірина Поліщук 974
      Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      сьогодні , 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
      Ірина Буртик 642
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сьогодні , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 1148
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук