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      Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении журналиста Вышинского

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      Кирилл Вышинский
      Кирилл Вышинский / Фото из открытых источников

      Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении журналиста и руководителя информационного ресурса "РИА Новости-Украина". Дело о госизмене Вышинского будет предварительно рассматривать Подольский районный суд Киева.

      24 канал сообщал, что Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Его подозревают в государственной измене и в организации подрывных информационных акций, за которые он получал деньги от России.

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      Следствием установлено, что информационное агентство Russia Today, с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году без предусмотренной украинским законодательством государственной регистрации, создало "росийское информационное агентство новости Украина",
      – сообщают в прокуратуре.

      Там добавляют: с помощью этого информационного ресурса в течение нескольких лет украинское медиа-пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине. В частности, в этом СМИ всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией.

      Так, по результатам предварительного расследования, руководителя "РИА-Новости Украина" обвиняют в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности.


      Кирилл Вышинский в СИЗО

      В частности, журналиста Вышинского обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, госизмене, а также – в нарушении равноправия граждан и незаконном обращении с оружием или взрывными веществами.

      "По результатам предварительного расследования, 6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении руководителя" РИА Новости-Украина "Кирилла Вышинского", – добавили в прокуратуре.

      Отметим, что под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.

      Кто такой Кирилл Вышинский?​
      Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Журналисты Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Кирил Вышинский СБУ Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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