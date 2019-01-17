Адвокат обвиняемого в госизмене Вышинского заявил об обысках в своем доме: детали

Адвокат украинского журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, заявил, что в его дом и офис якобы приходили сотрудники Генпрокуратуры и проводили обыски.

Об этом защитник Вышинского, Андрей Доманский, написал на своей Facebook-странице.

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Пока я в Херсоне знакомлюсь с материалами дела и жду судебного процесса о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского, Генеральная прокуратура Украины решила провести обыск у меня дома и в офисе, а также у моего помощника,

– написал Андрей Доманский.

Кроме того, он поблагодарил комитет защиты прав адвокатской деятельности Совета Адвокатов Киевской области, которые защищают его права во время обысков.

Также в комментарии "Громадскому" Доманский сказал, что обыски связаны прежде всего с его правозащитной деятельностью.

"Это за публичные выступления в Брюсселе и Вашингтоне, где выступал за защиту прав журналистов. По возвращении из Вашингтона некоторые люди говорили, что мне это еще аукнется", – отметил адвокат.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан 15 мая во время обысков в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Он проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд принял журналиста под арест сроком на 2 месяца, который впоследствии продолжали несколько раз.

Кто такой Кирилл Вышинский?

Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины и в государственной измене.



Так, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналистами выпускал материалы, оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



15 мая 2018 года работники СБУ обыскали офис "РИА Новости-Украина" в Киеве и задержали Вышинского.