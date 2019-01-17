Адвокат звинуваченого у держзраді Вишинського заявив про обшуки у своєму помешканні: деталі

Адвокат українського журналіста Кирила Вишинського, якого звинувачують у держзраді, заявив, що у його помешкання та офіс начебто приходили співробітники Генпрокуратури і проводили обшуки.

Про це захисник Вишинського, Андрій Доманський, написав на своїй Facebook-сторінці.

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Поки я в Херсоні ознайомлююся з матеріалами справи і чекаю судового процесу про продовження терміну утримання під вартою Кирила Вишинського, Генеральна прокуратура України вирішила провести обшук у мене вдома і в офісі, а також у мого помічника,

– написав Андрій Доманський.

Окрім того, він подякував комітету захисту прав адвокатської діяльності Ради Адвокатів Київської області, які захищають його права під час обшуків.

Також у коментарі "Громадському" Доманський сказав, що обшуки пов'язані перш за все з його правозахисною діяльністю.

"Це за публічні виступи у Брюсселі та Вашингтоні, де я виступав за захист прав журналістів. Після повернення з Вашингтона деякі особи говорили, що мені це ще аукнеться", – зазначив адвокат.

Нагадаємо, що Кирила Вишинського було затримано 15 травня під час обшуків в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Він проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Згодом Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд взяв журналіста під арешт терміном на 2 місяці, який згодом продовжували кілька разів.

Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційнї мережі на теренах України та у державній зраді.



Так, за даними сайту Миротворець, навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".



15 травня 2018 року працівники СБУ обшукали офіс "РИА Новости Украина" у Києві та затримали Вишинського.