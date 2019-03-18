Обвиняемого в госизмене Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО, – адвокат

Украинского журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, перевели из СИЗО в Херсоне в столичное Лукьяновское. До этого в Подольский райсуд Киева отправили обвинительный акт против него.

В Лукьяновское СИЗО Вышинского доставили еще 14 марта. Сейчас он находится в камере без электричества. Об этом его адвокат Андрей Доманский рассказал в комментарии российскому информагентству ТАСС.

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Условия содержания не очень хорошие, на это он будет жаловаться. Я буду обращаться непосредственно к Денисовой с вопросом, почему Вышинского разместили в камере без электричества,

– отметил защитник журналиста.

В камере вместе с Вышинским находятся еще 5 человек.

Доманский добавил, что кроме света, его подзащитному не достался также матрас.

Кто такой Кирилл Вышинский? Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".



СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационные сети на территории Украины и в государственной измене.



Так, по данным сайта Миротворец, весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналисты выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".



Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже больше 10 месяцев.