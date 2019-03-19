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      Москалькова збирається відвідати судове засідання у справі Вишинського в Києві

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      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова
      Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова / фото з відкритих джерел

      Російська уповноважена із прав людини Тетяна Москалькова збирається прилетіти до Києва на засідання суду у справі проти журналіста Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у держзраді.

      Окрім відвідин судового засідання, Москалькова планує здійснити візит у Лук’янівське СІЗО, де зараз утримується Вишинський. Там вона хоче перевірити умови утримання журналіста. Про це інформує ТАСС.

      Читайте також: Прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно журналіста Вишинського

      Зазначимо, що Кирило Вишинський має подвійне громадянство: українське і російське, попри те, що згідно з Конституцією воно в Україні заборонене.

      РосЗМІ з посиланням на Москалькову пишуть, що українська омбудсвумен Людмила Денісова на словах запевнила свою російську колегу у тому, що її пустять в Україну та дозволять відвідати судове засідання у справі Вишинського.

      Слід наголосити, що Людмила Денісова неодноразово просила Москалькову посприяти їй у відвідинах українських політв’язнів у РФ. Проте ці прохання або залишалися без відповіді, або необґрунтовано отримували негативну відповідь.

      Водночас, дивним залишається те, що російська влада направила Москалькову для участі у процесі над українцем Вишинським і ніяк не реагує на судові справи та ув’язнення своїх громадян, які воювали на Донбасі, в Україні.

      Хто такий Кирило Вишинський?Це колишній журналіст, керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ звинувачує його у створенні підривної проросійської інформаційні мережі на теренах України та у державній зраді.

      Так, за даними сайту "Миротворець", навесні 2014 року працював у Криму, де з підконтрольними йому журналісти випускав матеріали, які виправдовували анексію Криму Росією. За цю діяльність Вишинському закритим указом президента Росії вручили нагороду РФ "За повернення Криму". Також нагороджений російською медаллю ордена "За заслуги перед вітчизною" за так зване "об'єктивне висвітлення подій в Криму".

      Кирила Вишинського затримали співробітники СБУ 15 травня 2018 року. Під арештом Кирило Вишинський перебуває вже понад 10 місяців.

      Скільки разів Москалькова порушувала домовленості із Денісовою: 

       

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Людмила Денісова Кирило Вишинський Судді
      Джерело: 24 Канал
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