Російський омбудсмен раптово скасувала зустрічі з Денісовою

Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Все через її заяви щодо відвідання 12 лютого українських моряків Ніною Карпачовою.

Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова планувала 21 лютого в Афінах зустрітися з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Однак зустріч не відбулася через листа, в якому Денісова звинуватила Москалькову в тому, що українських моряків відвідала Ніна Карпачова, пише "Інтерфакс".

Читайте також: Українці в полоні РФ: суд залишив під вартою 20 українських військовополонених моряків

Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці висловила рішучий протест з приводу спільного відвідання Москальковою і Ніною Карпачовою поранених українських військовополонених.

Денісова написала, що протягом тривалого часу вона неодноразово зверталася до Москалькової з проханням надати їй дозвіл на відвідання затриманих моряків.

Мене поінформували, що це рішення належить до компетенції ФСБ Росії і Федеральної служби виконання покарань Росії,

– додала Денісова.

Однак, російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову. Вона відвідала разом з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою полонених моряків у московському СІЗО "Лефортово".

За словами Денісової, Карпачова не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.