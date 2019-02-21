16:51
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Російський омбудсмен раптово скасувала зустрічі з Денісовою

      471 Читать новость на русском
      Російський омбудсмен скасувала зустрічі з Денісовою
      Російський омбудсмен скасувала зустрічі з Денісовою / Фото з відкритих джерел

      Уповноважений з прав людини Росії Тетяна Москалькова скасувала зустріч з українським омбудсменом Людмилою Денісовою. Все через її заяви щодо відвідання 12 лютого українських моряків Ніною Карпачовою.

      Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова планувала 21 лютого в Афінах зустрітися з російським омбудсменом Тетяною Москальковою. Однак зустріч не відбулася через листа, в якому Денісова звинуватила Москалькову в тому, що українських моряків відвідала Ніна Карпачова, пише "Інтерфакс".

      Читайте також: Українці в полоні РФ: суд залишив під вартою 20 українських військовополонених моряків

      Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці висловила рішучий протест з приводу спільного відвідання Москальковою і Ніною Карпачовою поранених українських військовополонених.

      Денісова написала, що протягом тривалого часу вона неодноразово зверталася до Москалькової з проханням надати їй дозвіл на відвідання затриманих моряків.

      Мене поінформували, що це рішення належить до компетенції ФСБ Росії і Федеральної служби виконання покарань Росії,
      – додала Денісова.

      Однак, російською стороною було допущено до українських моряків Ніну Карпачову. Вона відвідала разом з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою полонених моряків у московському СІЗО "Лефортово".

      За словами Денісової, Карпачова не уповноважена представляти інтереси України у відносинах у сфері захисту прав людини між нашими державами.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Загалом Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      blog_ava
      Нам доведеться йти на компроміси, – Клімкін розповів, як Україна повертатиме окупований Донбас
      сьогодні
      2454
      Теги: Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Людмила Денісова
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Древня, багата й популярна: цікаві факти про українську мову
      сьогодні , 16:34 Древня, багата й популярна: цікаві факти про українську мову
      Блог Медіа 135
      Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      сьогодні , 14:48 Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу
      Дмитро Снєгирьов 327
      Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      сьогодні , 10:45 Вдова вбитого на Майдані: Найтяжче було, коли везла у прокуратуру закривавлений одяг Ігоря
      Євгенія Мазур 519
      Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      сьогодні , 10:01 Україна на межі епідемії кору: хто винен і що робити?
      Артем Овдієнко 662
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 1277
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук