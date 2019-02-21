Российский омбудсмен внезапно отменила встречи с Денисовой

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова отменила встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Все из-за ее заявления о посещении 12 февраля украинских моряков Ниной Карпачевой.

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова планировала 21 февраля в Афинах встретиться с российским омбудсменом Татьяной Москалькова. Однако встреча не состоялась из письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева, пишет "Интерфакс".

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Людмила Денисова у себя на Facebook-странице выразила решительный протест по поводу совместного посещения Москалькова и Ниной Карпачевой раненых украинских военнопленных.

Денисова написала, что в течение длительного времени она неоднократно обращалась к Москальковой с просьбой предоставить ей разрешение на посещение задержанных моряков.

Меня проинформировали, что это решение относится к компетенции ФСБ России и Федеральной службы исполнения наказаний России,

– добавила Денисова.

Однако, российской стороной была допущена к украинским морякам Нина Карпачева. Она посетила вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой пленных моряков в московском СИЗО "Лефортово".

По словам Денисовой, Карпачева не уполномочена представлять интересы Украины в отношениях в сфере защиты прав человека между нашими государствами.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ открыли огонь по украинским судам. В следствии этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



В целом Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.