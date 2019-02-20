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      Українці в полоні РФ: суд залишив під вартою 20 українських військовополонених моряків

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      Українці в полоні РФ: суд залишив під вартою 20 українських військовополонених моряків
      Українці в полоні РФ: суд залишив під вартою 20 українських військовополонених моряків / Фото з відкритих джерел

      20 лютого Московський міськсуд визнав законним рішення Лефортовського райсуду, чим продовжив арешт 20 українським морякам. Вперше на розгляді апеляцій суд погодився додати до справи копії резолюції ПАРЄ.

      Координатор адвокатів моряків Микола Полозов у себе на Facebook-сторінці написав, що сьогодні суд відхилив апеляції щодо Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука.

      Читайте також: Росія може використати полонених моряків для втручання у вибори до Ради, – адвокат

      Моряки будуть під вартою до кінця квітня.

      Засідання традиційно відбулося в закритому режимі,
      – зазначив Полозов.

      Вперше на розгляді апеляцій суд погодився додати до справи копії резолюції ПАРЄ, які вимагають від Росії негайно звільнити моряків як військовополонених та поводитися з ними відповідно до положень Женевських конвенцій.

      Дата нового засідання ще не призначена.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії навмисне протаранив буксир українських військових моряків. Цей буксир – один із трьох українських військових кораблів, які законно пливли з порту Одеси до порту Маріуполя.

      Після тарану українські кораблі продовжили свій шлях, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна Росії відкрили стрілянину по українських суднах. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Після обстрілу російські прикордонники захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 моряків. Їх арештували та утримують тепер у московських СІЗО. Усі українські моряки оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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