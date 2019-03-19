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      Москалькова намерена посетить судебное заседание по делу Вышинского в Киеве

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      Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова
      Российская омбудсвумен Татьяна Москалькова / Фото из открытых источников

      Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова собирается прилететь в Киев на заседание суда по делу против журналиста Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в госизмене.

      Помимо посещения судебного заседания, Москалькова планирует осуществить визит в Лукьяновское СИЗО, где сейчас содержится Вышинский. Там она хочет проверить условия содержания журналиста. Об этом информирует ТАСС.

      Читайте также: Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении журналиста Вышинского

      Отметим, что Кирилл Вышинский имеет двойное гражданство: украинское и российское, несмотря на то, что согласно Конституции оно в Украине запрещено.

      РосСМИ со ссылкой на Москалькову пишут, что украинская омбудсвумен Людмила Денисова на словах заверила свою российскую коллегу в том, что ее пустят в Украину и позволят посетить судебное заседание по делу Вышинского.

      Следует подчеркнуть, что Людмила Денисова неоднократно просила Москалькову посодействовать ей в посещении украинских политзаключенных в РФ. Однако эти просьбы либо оставались без ответа, либо необоснованно получали отрицательный ответ.

      В то же время, странным остается то, что российская власть направила Москалькову для участия в процессе над украинцем Вышинским и никак не реагирует на судебные дела и заключения своих граждан, которые воевали на Донбассе, в Украине.

      Кто такой Кирилл Вышинский?
      Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационные сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта "Миротворец", весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналисты выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также он награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.

      СКОЛЬКО РАЗ МОСКАЛЬКОВА НАРУШАЛА ДОГОВОРЕННОСТИ С ДЕНИСОВОЙ:

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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Судьи Кирил Вышинский Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
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