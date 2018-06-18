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Денисову не пускают на встречу с политзаключенным Сущенко: видео

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Денисова будет продолжать ждать допуска в СИЗО, поскольку срок действия разрешения суда на посещение Сущенко заканчивается сегодня
Денисова будет продолжать ждать допуска в СИЗО, поскольку срок действия разрешения суда на посещение Сущенко заканчивается сегодня / bigkiev.com.ua

Украинскую омбудсвумен Людмилу Денисову в Москве не пускают на встречу с политзаключенным Романом Сущенко.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook, обнародовав видеообращение.

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"Мы вместе с посольством Украины в РФ сделали все возможное для того, чтобы судья Московского городского суда позволил нам встретиться с Романом Сущенко. Такое разрешение мы получили. Мы направили письмо в СИЗО, в котором держат Романа, с информацией о том, что нам разрешили встретиться с ним", – рассказала Денисова.

Она отметила, что уже в 9 утра украинская делегация прибыла в следственный изолятор, в котором содержится украинский пленник. Однако заместитель руководителя СИЗО заявил, что все присланные Денисовой документы пока проверяются и по ним будет принято решение.

О каком решении может идти речь, если мы имеем разрешение суда?
– возмутилась омбудсвумен.

Она добавила, что будет продолжать ждать допуска в СИЗО, поскольку срок действия разрешения суда на посещение Сущенко заканчивается в 17:30 18 июня.

Напомним, 18 июня Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поставила России ультиматум. Она отметила, что не даст российской омбудсвумен встретиться с руководителем "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским, если ее не пустят к Сенцову.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия заложники Роман Сущенко
Источник: 24 канал
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