Украинская омбудсвумен Денисова поставила россиянам ультиматум

Не пустите к Сенцову – не увидите Вышинского. Украинская омбудсвумен Людмила Денисова, которую не пустили к украинским пленникам Олегу Сенцову, Роману Сущенко и Николаю Карпюку, выдвинула россиянам ультиматум.

Озвучить его она должна 18 июня в 14 часов в Москве, где планирует встретиться со своей российской коллегой Татьяной Москалевой.

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По мнению Денисовой, разговор будет сложным. Так, наша омбудсвумен снова будет настаивать на встрече с Сенцовым, который голодает уже 35-й день. И если ее не пустят в колонию к украинскому режиссеру, российская омбудсвумен не сможет посетить в Украине Кирилла Вышинского – руководителя "РИА Новости-Украина", которого подозревают в государственной измене.

На прошлой неделе президенты России и Украины в телефонном разговоре договорились о совместных визитах защитников по правам человека к заключенным. После этого Денисова и Москалева обменялись списками пленных, которых планируют посетить. Однако Денисову не допустили к ряду пленников Кремля.