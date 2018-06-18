13:52
18 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 18°C
  • вівторок
    28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українська омбудсвумен Денісова поставила росіянам ультиматум

319 Читать новость на русском
Людмила Денісова
Людмила Денісова / zik.ua

Не пустите до Сенцова – не побачите Вишинського. Українська омбудсвумен Людмила Денісова, яку не пустили до українських бранців Олега Сенцова, Романа Сущенка і Миколи Карпюка, висунула росіянам ультиматум.

Озвучити його вона має 18 червня о 14 годині в Москві, де планує зустрітися зі своєю російською колегою Тетяною Москальовою.

Читайте також:  Це її домовленості із самою собою, – Денісова різко розкритикувала заяви російської омбудсвумен

На думку Денісової, розмова буде складною. Так, наша омбудсвумен знову наполягатиме на зустрічі із Сенцовим, який голодує вже 35-тий день. І якщо її не пустять у колонію до українського режисера, російська омбудсвумен не зможе відвідати в Україні Кирила Вишинського – керівника "РИА Новости Украина", якого підозрюють у державній зраді.

Як відомо, минулого тижня президенти Росії і Україні в телефонній розмові домовилися про спільні візити захисників з прав людини до ув'язнених. Після цього Денісова і Москальова обмінялися списками бранців, яких планують відвідати. Проте Денісову не допустили до низки бранців Кремля. 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
сьогодні, 12:09 Как правильно набирать людей в правящий страной аппарат
Володимир Співаковський 205
Бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві
сьогодні, 12:10 Бій Усик – Гассієв відбудеться у Москві
4729
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 10:00 Як вивести 16 видів плям
У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову
сьогодні, 12:51 У Маріуполі охорона кафе зламала щелепу військовому через українську мову
863
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сьогодні, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 1523
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук