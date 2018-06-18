Українська омбудсвумен Денісова поставила росіянам ультиматум

Не пустите до Сенцова – не побачите Вишинського. Українська омбудсвумен Людмила Денісова, яку не пустили до українських бранців Олега Сенцова, Романа Сущенка і Миколи Карпюка, висунула росіянам ультиматум.

Озвучити його вона має 18 червня о 14 годині в Москві, де планує зустрітися зі своєю російською колегою Тетяною Москальовою.

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На думку Денісової, розмова буде складною. Так, наша омбудсвумен знову наполягатиме на зустрічі із Сенцовим, який голодує вже 35-тий день. І якщо її не пустять у колонію до українського режисера, російська омбудсвумен не зможе відвідати в Україні Кирила Вишинського – керівника "РИА Новости Украина", якого підозрюють у державній зраді.

Як відомо, минулого тижня президенти Росії і Україні в телефонній розмові домовилися про спільні візити захисників з прав людини до ув'язнених. Після цього Денісова і Москальова обмінялися списками бранців, яких планують відвідати. Проте Денісову не допустили до низки бранців Кремля.