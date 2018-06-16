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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Це її домовленості із самою собою, – Денісова різко розкритикувала заяви російської омбудсвумен

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Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова уже прибула в Омську колонію, аби відвідати українського політв'язня Дмитра Штиблікова. Проте одна, без Людмили Денісової. Російська сторона заявляє, що українська омбудсвумен нібито відмовилася їхати в Омськ.

Уповноважена з прав людини у Верховній Раді Людмила Денісова на це у прямому ефірі 24 каналу заявила, що її "російська колега розповсюджує дуже цікаві новини".

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"Це її домовленості із самою собою. Попередні домовленості щодо відвідування Омську дійсно були, але тільки після того, коли я побачу на власні очі нашого Олега Сенцова. І пані Москалькова знає, що спочатку треба відвідати Олега Сенцова, тому що він вже голодує 34-й день. Мене не пустили до Олега Сенцова і не надали інформації про його стан здоров'я", – зазначила Денісова.

Вона додала, що такі дії не дають їй можливості виконати високі домовленості, яких було досягнуто між українським та російським президентом. 

Крім того, Денісова категорично заперечила відмову відвідувати українського політв'язня Штиблікова в Омську. 

Ніякої відмови немає. Наш консул в Омську відвідав Штиблікова разом з Москальковою. І наш консул готує зараз документи про те, як він провів зустріч із Штибілковим,
– сказала вона. 

Денісова також додала, що наразі вона їде на зустріч до Миколи Карп'юка у Владимирський централ.

Більше – дивіться у відео. 

Нагадаємо, 15 червня вранці Денісова прибула до російського міста Лабитнангі, де в колонії утримується Сенцов, щоб зустрітися з українцем.

Проте у російській колонії відмовилися допустити Денісову до зустрічі з Сенцовим, не пояснивши при цьому причин відмови, і не повідомивши про стан здоров’я утримуваного українця.

Згодом Денісова розповіла, що начальник колонії заявив, що Сенцов – російський громадянин, і українська сторона не має права зустрічатися з ним.

Пізніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова запевняла Денісову, що Сенцов припинив голодування, проте не підтримала прохання надати позмінну інформацію про це від самого режисера.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 канал
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