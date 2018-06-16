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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Это ее договоренности с самой собой, – Денисова раскритиковала заявления российской омбудмена

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Российская омбудсмен Татьяна Москалькова уже прибыла в Омскую колонию, чтобы посетить украинского политзаключенного Дмитрия Штыбликова. Однако одна, без Людмилы Денисовой. Российская сторона заявляет, что украинская омбудсмен якобы отказалась ехать в Омск.

Уполномоченный по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова на это в прямом эфире 24 канала заявила, что ее "росийская коллега распространяет очень интересные новости".

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"Это ее договоренности с самой собой. Предварительные договоренности о посещении Омскае действительно были, но только после того, как я увижу собственными глазами нашего Олега Сенцова. И госпожа Москалькова знает, что сначала надо посетить Олега Сенцова, потому что он уже голодает 34- й день. Меня не пустили к Олегу Сенцову и не предоставили информации о его состоянии здоровья ", – отметила Денисова.

Она добавила, что такие действия не дают ей возможности выполнить высокие договоренности, которые были достигнуты между украинским и российским президентом.

Кроме того, Денисова категорически отрицала отказ посещать украинского политзаключенного Штыбликова в Омске.

Никакого отказа нет. Наш консул в Омске посетил Штыбликова вместе с Москальковой. И наш консул готовит сейчас документы о том, как он провел встречу с Штибилковым,
– добавила она.

Денисова также добавила, что сейчас она едет на встречу к Николаю Карпюку во Владимирский централ.

Больше – смотрите в видео.

Напомним, 15 июня утром Денисова прибыла в российский город Лабытнанги, где в колонии содержится Сенцов, чтобы встретиться с украинцем.

Однако в российской колонии отказались допустить Денисову на встречу с Сенцовым, не объяснив при этом причин отказа, и сообщив о состоянии здоровья содержимого украинца.

Впоследствии Денисова рассказала, что начальник колонии заявил, что Сенцов – российский гражданин, и украинская сторона не имеет права встречаться с ним.

Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова уверяла Денисову, что Сенцов прекратил голодовку, однако не поддержала просьбу предоставить писменную информацию об этом от самого режиссера.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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