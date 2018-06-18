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Денісову не пускають на зустріч із політв'язнем Сущенком: відео

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Денісова продовжуватиме чекати допуску під СІЗО, оскільки термін дії дозволу суду на відвідини Сущенка збігає сьогодні
Денісова продовжуватиме чекати допуску під СІЗО, оскільки термін дії дозволу суду на відвідини Сущенка збігає сьогодні / bigkiev.com.ua

Українську омбудсвумен Людмилу Денісову у Москві не пускають на зустріч із політв'язнем Романом Сущенком.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відеозвернення.

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"Ми разом із посольством України у РФ зробили все можливе для того, щоб суддя Московського міського суду дозволив нам зустрітися із Романом Сущенком. Такий дозвіл ми отримали. Ми надіслали лист до СІЗО, в якому тримають Романа, з інформацією про те, що нам дозволили зустрітись із ним", – розповіла Денісова.

Вона зазначила, що вже о 9 ранку українська делегація прибула до слідчого ізолятора, в якому утримують українського бранця. Проте заступник керівника СІЗО заявив, що всі надіслані Денісовою документи наразі перевіряються і за ними буде ухвалене рішення.

Про яке рішення може йтися, якщо ми маємо дозвіл суду?
– обурилась омбудсвумен.

Вона додала, що продовжуватиме чекати допуску під СІЗО, оскільки термін дії дозволу суду на відвідини Сущенка збігає о 17:30 18 червня.

Нагадаємо, 18 червня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поставила Росії ультиматум. Вона зазначила, що не дасть російській омбудсвумен зустрітися із керівником "РИА Новости Украина" Кирилом Вишинським, якщо її не пустять до Сенцова.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Україна – Росія Роман Сущенко заручники
Джерело: 24 канал
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