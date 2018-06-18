Денісову не пускають на зустріч із політв'язнем Сущенком: відео

Українську омбудсвумен Людмилу Денісову у Москві не пускають на зустріч із політв'язнем Романом Сущенком.

Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши відеозвернення.

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"Ми разом із посольством України у РФ зробили все можливе для того, щоб суддя Московського міського суду дозволив нам зустрітися із Романом Сущенком. Такий дозвіл ми отримали. Ми надіслали лист до СІЗО, в якому тримають Романа, з інформацією про те, що нам дозволили зустрітись із ним", – розповіла Денісова.

Вона зазначила, що вже о 9 ранку українська делегація прибула до слідчого ізолятора, в якому утримують українського бранця. Проте заступник керівника СІЗО заявив, що всі надіслані Денісовою документи наразі перевіряються і за ними буде ухвалене рішення.

Про яке рішення може йтися, якщо ми маємо дозвіл суду?

– обурилась омбудсвумен.

Вона додала, що продовжуватиме чекати допуску під СІЗО, оскільки термін дії дозволу суду на відвідини Сущенка збігає о 17:30 18 червня.

Нагадаємо, 18 червня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поставила Росії ультиматум. Вона зазначила, що не дасть російській омбудсвумен зустрітися із керівником "РИА Новости Украина" Кирилом Вишинським, якщо її не пустять до Сенцова.