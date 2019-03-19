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      Денисова показала, в каких условиях содержат Вышинского: есть и свет, и матрас

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      Камера, в которой удерживают Кирилла Вышинского
      Камера, в которой удерживают Кирилла Вышинского / фото из соцсетей Людмилы Денисовой

      Украинская омбудсвумен Людмила Денисова опровергла информацию, обнародованную ранее рядом российских СМИ, о якобы неудовлетворительных условиях содержания в СИЗО журналиста Кирилла Вышинского. Его в Украине обвиняют в госизмене.

      24 канал писал, что адвокат Вышинского сообщил: его подзащитного 16 марта этапировали в столичное Лукьяновское СИЗО. В комментариях росСМИ защитник уверял журналиста, что Вышинского удерживают в нечеловеческих условиях: в камере нет света, а матрас пленнику так и не выделили.

      Читайте также: Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении журналиста Вышинского

      О том, что условия содержания Вышинского – удовлетворительные, и он на них не жалуется, сообщила украинская омбудсвумен Людмила Денисова. Она обнародовала в сети фото из камеры журналиста. Там есть и холодильник, и электрочайник, и другие необходимые заключенному вещи.

      По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский светлое (два окна) электрифицированное и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовыми принадлежностями и посудой мужчина обеспечен. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель,
      – отметила Денисова.

      Добавим, что ранее появилась информация о том, что судебное заседание по делу Кирилла Вышинского в Киеве собирается посетить русский омбудсвумен Татьяна Москалькова. Отметим, что у журналиста двойное гражданство: украинское и российское, что запрещено Конституцией.

      Кто такой Кирилл Вышинский?
      Это бывший журналист, руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина".

      СБУ обвиняет его в создании подрывной пророссийской информационные сети на территории Украины и в государственной измене.

      Так, по данным сайта "Миротворец", весной 2014 года работал в Крыму, где с подконтрольными ему журналисты выпускал материалы, которые оправдывали аннексию Крыма Россией. За эту деятельность Вышинскому закрытым указом президента России вручили награду РФ "За возвращение Крыма". Также он награжден российской медалью ордена "За заслуги перед отечеством" за так называемое "объективное освещение событий в Крыму".

      Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ 15 мая 2018 года. Под арестом Кирилл Вышинский находится уже более 10 месяцев.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Журналисты Кирил Вышинский Людмила Денисова
      Источник: 24 Канал
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