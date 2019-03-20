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      На окупованій території відбулася передача 60 ув'язнених: фото та відео

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      На окупованій території відбулася передача 60 ув'язнених
      На окупованій території відбулася передача 60 ув'язнених / Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      Проросійські бойовики у Щасті передали українській стороні 60 громадян, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганщини. Вони продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду території.

      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці написала, що за останні три місяці вдалося перемістити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області 135 ув’язнених, 22 з яких вже звільнено у зв’язку із закінченням строку відбування покарання.

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      4 особи, у тому числі жінка, перебували більш ніж 9 років в пенітенціарних закладах на окупованій територіх без рішення суду. Тобто, їх вину не було доведено у законному порядку.

      Це є грубим порушенням їх прав на справедливий суд,
      – наголосила Денісова.

      20 з 60 громадян особисто зверталися з проханням відбувати покарання на підконтрольних уряду територіях, інші 40 – зверталися до колоній. Близько 10 людей уже завершили відбувати своє покарання, тож їх звільнять.

      окупований донбас передача ув'язнених денісова
      На окупованому Донбасі відбулася передача українській стороні 60 громадян//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      Денісова зазначила, що дехто з ув'язнених хворий на туберкульоз.

      окупований донбас українці ув'язнені денісова передача
      Українські громадяни переходять на підконтрольну уряду територію//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      Наступний візит до до Луганської області сплановано на кінець квітня. "Ми знову заберемо 60 ув‘язнених", – сказала Людмила Денісова.

      У лютому на підконтрольну територію України передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області.

      На окупованій території відбулася передача 60 ув'язнених: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики Людмила Денісова Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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