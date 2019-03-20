На оккупированной территории состоялась передача 60 заключенных: фото и видео

Пророссийские боевики в Счастье передали украинской стороне 60 граждан, находившихся в пенитенциарных учреждениях временно оккупированной Луганщины. Они продолжат отбывать наказание на подконтрольной правительству территории.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на Facebook-странице написала, что за последние три месяца удалось переместить с неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области 135 заключенных, 22 из которых уже освобождено в связи с окончанием срока отбывания наказания.

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4 человека, в том числе женщина, находились более 9 лет в пенитенциарных учреждениях на оккупированных территориях без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке.

Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд,

– отметила Денисова.

20 из 60 граждан лично обращались с просьбой отбывать наказание на подконтрольных правительству территориях, остальные 40 – обращались в колонии. Около 10 человек уже завершили отбывать свое наказание, поэтому их освободят.



На оккупированном Донбассе состоялась передача украинской стороне 60 граждан // Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

Денисова отметила, что некоторые из заключенных больны туберкулезом.

Украинские граждане переходят на подконтрольную правительству территорию // Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

Следующий визит в Луганскую область спланирован на конец апреля. "Мы снова заберем 60 заключенных", – сказала Людмила Денисова.

В феврале на подконтрольную территорию Украины передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области.

На оккупированной территории состоялась передача 60 заключенных: смотрите видео