Оккупанты удерживали за решеткой освобожденного украинского осужденного на 2 года дольше срока

На подконтрольную территорию Украины передали 33 осужденных, находившихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области. Одного из заключенных уже освободили.

Решение об осовобождении украинца суд принял еще два года назад, пишет Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на Facebook-странице.

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Однако оккупационная власть продолжала держать украинского заключенного за решеткой все это время.

Восстановить его права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию.

И для этого понадобилось меньше суток,

– отметила Денисова.