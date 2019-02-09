Окупанти тримали за ґратами звільненого українського засудженого на 2 роки більше, – Денісова
На підконтрольну територію України передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області. Одного з ув'язнених уже звільнили.
Рішення про звільнення український суд ухвалив ще два роки тому, пише Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці.
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Однак окупаційна влада продовжувала тримати українського ув’язненого за ґратами весь цей час.
Поновити його права вдалося тільки після переведення на підконтрольну уряду України територію.
І для цього знадобилося менше доби,
– наголосила Денісова.
Джерело: 24 канал
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