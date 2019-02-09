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      Окупанти тримали за ґратами звільненого українського засудженого на 2 роки більше, – Денісова

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      Окупанти тримали за ґратами звільненого українського засудженого на 2 роки більше
      Окупанти тримали за ґратами звільненого українського засудженого на 2 роки більше / Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      На підконтрольну територію України передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області. Одного з ув'язнених уже звільнили.

      Рішення про звільнення український суд ухвалив ще два роки тому, пише Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці.

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      Однак окупаційна влада продовжувала тримати українського ув’язненого за ґратами весь цей час.

      Поновити його права вдалося тільки після переведення на підконтрольну уряду України територію.

      І для цього знадобилося менше доби,
      – наголосила Денісова.

       

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      Теги: Новини Донецька Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Людмила Денісова Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
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