Українці в полоні РФ: Денісова анонсувала обмін полоненими та домовилася про допомогу для Гриба

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та координатор спеціальної моніторингової групи ОБСЄ Тоні Фріш обговорили ситуацію щодо Павла Гриба та інших українців, яких утримують в полоні РФ на окупованих територіях.

Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці написала, що можливості обміну залишаються одним з головних питань, а також, що українська сторона готова до обміну у будь-якому форматі.

Читайте також: Сущенко намалював українську святиню у російському полоні: вражаюче фото

Денісова написала, що чергова передача украінців, яких було затримано до конфлікту відбудеться вже у перший тиждень лютого.

Український омбудсман повідомила, що такоє вони обговорили необхідність лікування поранених полонених українських моряків у третій (нейтральній) країні.

Звернулася також щодо політв’язня Павла Гриба. Висловила своє занепокоєння та прохання посприяти наданню ув’язненому громадянину України негайної медичної допомоги, адже стан хлопця надкритичний, –

написала Денісова.

Тоні Фріш пообіцяв українському омбудсману звернутися до представників МКЧХ, щоб вони у свою чергу відвідали в’язня Кремля і за можливості допомогли з наданням кваліфікованого обстеження та подальшого лікування.

Хто такий Павло Гриб? Український політв’язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.