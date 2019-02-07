На подконтрольную территорию Украины передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на Facebook-странице написала, что осужденных передали в городке Счастье.

Читайте также: У троих военнопленных моряков ухудшилось состояние здоровья, – Денисова

Все 33 осужденных будут отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

На оккупированном Донбассе состоялась передача 33 заключенных//Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

Денисова также напомнила, что в декабре 2018 года состоялась передача 42-х заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания.



Людмила Денисова подписывает документы о передаче заключенных//Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой