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      На оккупированном Донбассе состоялась передача 33 заключенных: фото

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      На оккупированном Донбассе состоялась передача 33 заключенных
      На оккупированном Донбассе состоялась передача 33 заключенных / Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

      На подконтрольную территорию Украины передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области.

      Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова у себя на Facebook-странице написала, что осужденных передали в городке Счастье.

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      Все 33 осужденных будут отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

      донбас передача

      На оккупированном Донбассе состоялась передача 33 заключенных//Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

      Денисова также напомнила, что в декабре 2018 года состоялась передача 42-х заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания.

      денісова донбас передача
      Людмила Денисова подписывает документы о передаче заключенных//Фото с Facebook-страницы Людмилы Денисовой

       

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      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Людмила Денисова Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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