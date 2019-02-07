14:54
7 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія починає окупацію Місяця. Парад сирійської техніки
      Вєсті Кремля
      21:17, 6 лютого
      Вєсті.UA: Як радикали перемогли здоровий глузд. Хто з українців закидав вудочку Рибці
      Вєсті.UA
      19:10, 6 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, 6 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи
      Згадати все
      21:40, 6 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      На окупованому Донбасі відбулася передача 33 ув'язнених: фото

      3717 Читать новость на русском
      На окупованому Донбасі відбулася передача 33 ув'язнених
      На окупованому Донбасі відбулася передача 33 ув'язнених / Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      На підконтрольну територію України передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області.

      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці написала, що засуджених передали у містечку Щастя.

      Читайте також: У трьох військовополонених моряків погіршився стан здоров’я, – Денісова

      Усі 33 засуджені будуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.

      донбас передача
      На окупованому Донбасі відбулася передача 33 ув'язнених//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

      Денісова також нагадала, що у грудні 2018 року відбулась передача 42-х ув'язнених, 12 з яких уже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.

      денісова донбас передача
      Людмила Денісова підписує документи щодо передачі ув'язнених//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

       

      blog_ava
      Закон про валюту та валютні операції: що він означає та на кого вплине
      сьогодні
      5300
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Людмила Денісова Новини Донецька Новини Луганська
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Уляна Супрун та Геннадій Кернес: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      сьогодні , 13:00 Уляна Супрун та Геннадій Кернес: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко
      Віталій Шабунін 890
      Спасательный круг для российского агента
      сьогодні , 12:03 Спасательный круг для российского агента
      Злой Одессит 434
      Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      сьогодні , 11:56 Україна – НАТО: 7 фактів, які треба знати
      Настя Сукач 3559
      Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      сьогодні , 11:30 Феномен человека со стороны: почему молчание Зеленского увеличивает его рейтинги
      Павло Казарін 936
      BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      сьогодні , 10:03 BankID: що це, як діє і яка від нього користь
      Яніна Ткачук 508
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук