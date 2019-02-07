На підконтрольну територію України передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у себе на Facebook-сторінці написала, що засуджених передали у містечку Щастя.

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Усі 33 засуджені будуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території.



На окупованому Донбасі відбулася передача 33 ув'язнених//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової

Денісова також нагадала, що у грудні 2018 року відбулась передача 42-х ув'язнених, 12 з яких уже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.



Людмила Денісова підписує документи щодо передачі ув'язнених//Фото з Facebook-сторінки Людмили Денісової