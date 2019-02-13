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      Україна запропонувала Росії кілька форматів обміну утримуваними, але поки що все безрезультатно

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      Україна запропонувала Росії кілька форматів обміну утримуваними, але поки що все безрезультатно
      Україна запропонувала Росії кілька форматів обміну утримуваними, але поки що все безрезультатно / Ілюстративне фото

      Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську 13 лютого передала російській стороні пропозиції про обмін утримуваними особами у декількох форматах. Проте жодна з пропозицій не отримала згоди.

      Україна ще раз передала Росії пропозицію забрати 25 її громадян, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко. При цьому українська сторона запропонувала різні формати звільнення: широкий – обмін 25 росіян на 25 українських політв’язнів Кремля, і – 19 на 72, а також кілька інших форматів.

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      Якщо РФ не готова забрати всіх своїх, запропонували кілька вузьких форматів, аби тільки розблокувати процес – розпочати зі звільнення тих, хто потребує медлікування,
      – зазначила Геращенко.

      Україна також готова передати російським консулам 3 громадян РФ зі списку 25 в обмін на українських військових, яких 4 роки утримують в окупованому Донецьку. Ці військові – Глондар, Коріньков, Пантюшенко. Але й на це російська сторона не погоджується.

      На засіданні у Мінську українська сторона також повторила свою вимогу негайно звільнити військовополонених моряків без жодних передумов.

      Представник РФ Б. Гризлов неодноразово намагався перебивати українську сторону, що, мовляв, "Мінськ – це не той майданчик, де мають обговорювати долю військовополонених". Той! Військовополонені підпадають під пункт 6 мінських угод – негайне звільнення всіх незаконно утримуваних, яких країна-агресор тримає у зв’язку з конфліктом,
      – написала представниця України.

      Українська сторона також звернула увагу ОБСЄ на те, що вже 3 роки залишається невиконаною обіцянка проросійських бойовиків – звільнити підлітків з Ясинуватої.

      "Ми очікуємо від координаторів, що вони наполягатимуть на виконанні домовленостей, так важко досягнутих у групах. Дітей обіцяли звільнити ще наприкінці 2016 року", – зауважила Геращенко.

      Росія та залежне від неї керівництво окремих районів Донецької та Луганської областей продовжують приховувати інформацію про утримуваних і роками не дають відповідей на запити української сторони.

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      "Закликали Посла Фріша долучитися до встановлення долі більше ніж 70 українців, утримання яких в тюрмах нам не підтверджують (хоч українська сторона має інформацію і докази їх незаконного арешту). І в нас є підстави турбуватися, що кількох українців з цього списку бойовики могли закатувати", – написала український політик.

      Українська сторона також закликала негайно активізувати пошук сотень зниклих безвісти і створити відповідний механізм за участю Росії і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Ірина Геращенко Українці в полоні РФ Обмін полоненими Заручники Конфлікт в Азовському морі Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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