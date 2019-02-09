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      Російські тюремники не дають політв’язню Кольченку вчитися: подробиці інциденту

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      Олександр Кольченко
      Олександр Кольченко / фото з відкритих джерел

      Російські тюремники не дають українському політв’язню Олександру Кольченку дистанційно вчитися в українському виші. Федеральна служба виконання покарань Росії просто не дає бранцю дозволу на навчання.

      Процес переговорів між російськими тюремниками та українськими правозахисниками стосовно навчання Кольченка триває вже 1,5 роки. Про те, чому бранцю Кремля не дають навіть дистанційно вчитися в українському виші, розповів ректор перенесеного у Київ Таврійського національного університету імені Вернадського Володимир Казарін в коментарі "Крим. Реалії".

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      Російська ФСВП на всі наші і Людмили листи відповідає однією короткою фразою: "Навчання громадянина Росії Кольченко в українському ВНЗ не може відбутися". Це триває 1,5 роки вже. Вони кажуть: "У вас немає ліцензії на роботу в Росії". Ми не збираємося працювати в Росії! Ми дистанційно будемо громадянина України Кольченка вчити! Це просто зверху наказ: ніяких контактів з Україною Кольченко мати не повинен, все,
      – розповів Казарін.

      За його словами, університет готовий придбати комп'ютер і передати в колонію Кольченку, проте російський тюремники не дозволили зробити цього.

      Казарін наголосив, що Кольченко продовжує бути студентом ТНУ імені Вернадського.

      Що відомо про долю Таврійського національного університету після анексії Криму?Вищий навчальний заклад окупанти перейменували у Кримського федеральний університет імені Вернадського. 15 березня 2014 факультет української філології та українознавства припинив навчання через побоювання щодо безпечності студентів при "новій визвольній владі".

      У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені Вернадського перемістили до Києва з анексованого Криму.

      "Рішенням вченої ради ми його відновили. Він числиться нашим студентом", – сказав ректор.

      У Росії ж днями заявили, мовляв, сам Кольченко вчитися передумав. Щоправда, жодного підтвердження з його боку поки не надходило.

      За що у Росії засудили українського політв'язня Олександра Кольченка? У РФ українського активіста-анархіста Олександра Кольченка, а також режисера Олега Сенцова засудили у так званій справі "кримських терористів. Їх та ще двох осіб арештували російські окупанти у Криму в травні 2014 року. У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі.

      Який термін присудили Олександру Кольченку? 28-річний бранець Кремля повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років. Він відбуває покарання у Челябінській області.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Заручники Освіта
      Джерело: 24 Канал
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