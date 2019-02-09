Российские тюремщики не дают политзаключенному Кольченко учиться: подробности инцидента

Российские тюремщики не дают украинскому политзаключенному Александру Кольченко дистанционно учиться в украинском вузе. Федеральная служба исполнения наказаний России просто не дает пленнику разрешения на учебу.

Процесс переговоров между российскими тюремщиками и украинскими правозащитниками по обучению Кольченко продолжается уже 1,5 года. О том, почему пленнику Кремля не дают даже дистанционно учиться в украинском вузе, рассказал ректор перенесенного в Киев Таврического национального университета имени Вернадского Владимир Казарин в комментарии "Крым. Реалии".

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Российская ФСИН на все наши и Людмилы письма отвечает одной короткой фразой: "Обучение гражданина России Кольченко в украинском ВУЗе не может произойти". Это длится 1,5 года уже. Они говорят: "У вас нет лицензии на работу в России". Мы не собираемся работать в России! Мы дистанционно будем гражданина Украины Кольченко учить! Это просто сверху приказ: никаких контактов с Украиной Кольченко иметь не должен, все,

– рассказал Казарин.

По его словам, университет готов приобрести компьютер и передать в колонию Кольченко, однако российские тюремщики не позволили сделать этого.

Казарин подчеркнул, что Кольченко продолжает быть студентом ТНУ имени Вернадского.

Что известно о судьбе Таврического национального университета после аннексии Крыма?Высшее учебное заведение оккупанты переименовали в Крымский федеральный университет имени Вернадского. 15 марта 2014 года факультет украинской филологии и украиноведения прекратил обучение из-за опасений относительно безопасности студентов при "новой освободительной власти".



В ноября 2015 года Таврический национальный университет имени Вернадского переместили в Киев из аннексированного Крыма.

"Решением ученого совета мы его восстановили. Он числится нашим студентом", – сказал ректор.

В России же на днях заявили, мол, сам Кольченко учиться передумал. Правда, никакого подтверждения с его стороны пока не поступало.

За что в России осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко? В РФ украинского активиста-анархиста Александра Кольченко, а также режиссера Олега Сенцова осудили по так называемому делу "крымских террористов. Их и еще двух человек арестовали русские оккупанты в Крыму в мае 2014 года. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Какой срок присудили Александру Кольченко? 28-летний пленник Кремля должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет. Он отбывает наказание в Челябинской области.