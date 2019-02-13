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      Украина предложила России несколько форматов обмена удерживаемыми, но пока все безрезультатно

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      Украина предложила России несколько форматов обмена удержанным, но пока все безрезультатно
      Украина предложила России несколько форматов обмена удержанным, но пока все безрезультатно / Иллюстративное фото

      Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске 13 февраля передала российской стороне предложения об обмене удерживаемыми лицами в нескольких форматах. Однако ни одно из предложений не получило согласия.

      Украина еще раз передала России предложение забрать 25 ее граждан, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко. При этом украинская сторона предложила различные форматы освобождения: широкий – обмен 25 россиян на 25 украинских политзаключенных Кремля, и – 19 на 72, а также несколько других форматов.

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      Если РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс – начать с освобождения тех, кто нуждается в медлечении,
      – отметила Геращенко.

      Украина также готова передать российским консулам 3 граждан РФ из списка 25 в обмен на украинских военных, которых 4 года удерживают в оккупированном Донецке. Эти военные – Глондар, Кориньков, Пантюшенко. Но и на это российская сторона не соглашается.

      На заседании в Минске украинская сторона также повторила свое требование немедленно освободить военнопленных моряков без всяких предпосылок.

      Представитель РФ Б. Грызлов неоднократно пытался перебивать украинскую сторону, что, мол, "Минск – это не та площадка, где должны обсуждать судьбу военнопленных". Та! Военнопленные подпадают под пункт 6 минских соглашений – немедленное освобождение всех незаконно удерживаемых, которых страна-агрессор держит в связи с конфликтом,
      – написала представительница Украины.

      Украинская сторона также обратила внимание ОБСЕ на то, что уже 3 года остается невыполненным обещание пророссийских боевиков – освободить подростков из Ясиноватой.

      "Мы ожидаем от координаторов, что они будут настаивать на выполнении договоренностей, так трудно достигнутых в группах. Детей обещали освободить еще в конце 2016 года", – отметила Геращенко.

      Россия и зависящее от нее руководство отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжают скрывать информацию об удерживаемых и годами не дают ответов на запросы украинской стороны.

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      "Призвали Посла Фриша приобщиться к установлению судьбы более 70 украинцев, содержание которых в тюрьмах нам не подтверждают (хотя у украинской стороны есть информация и доказательства их незаконного ареста). И у нас есть основания беспокоиться, что нескольких украинцев из этого списка боевики могли запытать", – написала украинский политик.

      Украинская сторона также призвала немедленно активизировать поиск сотен пропавших без вести и создать соответствующий механизм с участием России и Международного комитета Красного Креста.

       

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      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Ирина Геращенко Заложники Обмен пленными Украинцы в плену РФ Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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