ЗМІ оприлюднили перші імена заручників, яких прийняла Україна

Так звана "ЛНР" передала українській стороні 16 утримуваних осіб, серед яких яких перебувають як військові, так і цивільні.

Як повідомляє ресурсу "Новини Донбасу", наразі українська сторона прийняла таких заручників: Владислава Овчаренка, Артема Ахмедова, Валентина Богдана та Едуарда Неделяєва.

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Едуард Нєдєляєв - ВЖЕ ВІЛЬНИЙ!

ДЯКУЮ!!! pic.twitter.com/UTgaM3eTls — Непогана Тетяна (@ian_tanya) December 27, 2017

Натомість до Луганська з України мають поїхати 75 з 99 осіб, пише "Громадське".

"Ми віддаємо 16, нам віддають 75. Чому різниться з цифрою 99? Тому що на момент досягнення домовленості частина людей вже звільнилися, а частина людей відмовилися від повернення на територію ЛНР", – пояснила учасниця групи щодо обміну з боку "ЛНР" Ольга Кобцева.

Крім того, за словами омбудсмена Валерії Лутковської, що 43 людини, що були заявленими представниками "ЛДНР", не з'явилися на обмін.

Нагадаємо раніше сайт "24" повідомляв що на Донбасі розпочався великий обмін полоненими між Україною та невизнаними "республіками". Загалом обмін відбуватиметься за формулою 74 українці на 306 осіб.