На Донбасі стартував великий обмін заручниками

Поблизу контрольного пункту пропуску "Майорськ" розпочався обмін полоненими за формулою 74 українці на 306 осіб.

Як повідомляє кореспондент 24 Каналу Роман Пагулич, вже звільнено перших 16 полонених.

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Зазначається, що українців привезли до пункту обміну заручниками та завели до логістичного центру КПП "Майорськ". Водночас з українського боку нікого ще не передавали.

Також сторони погодили, що спершу звільнять тих бранців, які перебували в полоні бойовиків "ЛНР", після чого – тих, хто був в "ДНР".

За словами представника України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірини Геращенко, наразі окупанти утримують понад 160 наших співгромадян. Але за півтора року переговорів бойовики підтвердили лише 97.

Додамо, що востаннє бранці терористів поверталися на Батьківщину ще в 2016 році. Останнми, кого відпустили бойовики, були "кіборг" Тарас Колодій та луганчанин Володимир Жемчугов.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що офіційний Київ і представники бойовиків вже узгодили остаточні списки осіб, яких будуть обмінювати.