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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Обмін полоненими: сторони узгодили остаточні списки осіб

14:09, сьогодні 761 Читать новость на русском
Узгодження списку полонених
Узгодження списку полонених / Фото з Facebook Ірини Геращенко

Список осіб, які підлягають обміну між Україною та терористичними угрупованнями на Донбасі, узгоджено, сам обмін ось-ось розпочнеться.

Про це на своїй сторінці у вівторок, 27 грудня, написала віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, оприлюднивши фото з "нуля" – лінії зіткнення на Донбасі. Сам обмін має відбутись в районі пункту пропуску "Майорськ".

Читайте також: Обмін полоненими: до бойовиків не хочуть повертатися люди з їх списків

"На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап і скоро починається звільнення", – написала Геращенко.

Зазначимо, що сьогодні відбувається обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими АТО Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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