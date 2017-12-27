Обмін полоненими: сторони узгодили остаточні списки осіб

Список осіб, які підлягають обміну між Україною та терористичними угрупованнями на Донбасі, узгоджено, сам обмін ось-ось розпочнеться.

Про це на своїй сторінці у вівторок, 27 грудня, написала віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, оприлюднивши фото з "нуля" – лінії зіткнення на Донбасі. Сам обмін має відбутись в районі пункту пропуску "Майорськ".

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"На нульовці. Списки обговорено і узгоджено. Відпрацювали цей етап і скоро починається звільнення", – написала Геращенко.

Зазначимо, що сьогодні відбувається обмін полоненими за формулою 306 бойовиків на 74 українців, які перебувають у полоні на окупованих територіях.