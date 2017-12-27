17:00
27 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кадиров проти Instagram. Новорічний подарунок Путіну
Вєсті Кремля
22:12, 26 грудня
Вєсті.UA. Одеські піонери Труханова. Українці проти реформ
Вєсті.UA
21:14, 26 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, сьогодні
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Порошенко привітав по телефону перших звільнених з полону українців

15:18, сьогодні 349 Читать новость на русском
На місці обміну полоненими
На місці обміну полоненими / 24 Канал

Президент України у середу, 27 грудня, привітав телефоном перших 16 військових та цивільних українців, яких утримували луганські бойовики.

Про це близько 15:00 на своїй сторінці написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Читайте також: На Донбасі стартував великий обмін заручниками

"Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську", – зазначив Цеголко.

Додамо, що у середу відбувається масштабний обмін – бойовики погодились повернути з полону 74 українців (з них 16 утримувались бойовиками "ЛНР", решта – "ДНР"). Серед звільнених осіб, які перебували на окупованій Луганщині – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв.

Фаната луганської "Зорі" Владислава Овчаренка бойовики "засудили" до 17 років ув'язнення, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років "колонії суворого режиму", звинувативши обох в "шпигунстві на користь України". Блогер Едуард Неделяєв, який не приховував своєї проукраїнської позиції, зник у листопаді 2016-го. 22-річний контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

У свою чергу українська сторона зобов'язалась передати бойовикам 306 осіб, однак частина з них відмовилась повертатись на окуповані території.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що офіційний Київ і представники бойовиків вже узгодили остаточні списки осіб, яких будуть обмінювати.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
сьогодні, 14:57 Чи збирається Росія відпустити Україну: прогноз на 2018 рік
Олексій Чибісов 2204
Бойовики вирішили штучно збільшувати кількість заручників
сьогодні, 14:00 Бойовики вирішили штучно збільшувати кількість заручників
Дмитро Снєгирьов 2367
Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
сьогодні, 13:42 Молода заступниця Авакова Дєєва подала у відставку
1818
Розпочався обмін заручниками з терористами
сьогодні, 15:52 Розпочався обмін заручниками з терористами "ДНР"
971
Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
сьогодні, 14:51 Суд у справі нареченого Даші Астаф’євої: озвучено рішення
2517
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Lexus протаранив зупинку громадського транспорту в Тернополі: є постраждалі
 12 грудня , 14:48
Канада хоче зняти обмеження на торгівлю зброєю із Україною, – Трюдо
 23 вересня , 15:50
В окупованому Криму розглянуть 72 справи проти кримських татар, – Ірина Геращенко
 18 грудня , 11:25
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук