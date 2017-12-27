Порошенко привітав по телефону перших звільнених з полону українців

Президент України у середу, 27 грудня, привітав телефоном перших 16 військових та цивільних українців, яких утримували луганські бойовики.

Про це близько 15:00 на своїй сторінці написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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"Щойно Президент телефоном привітав перших звільнених наших хлопців з ворожого полону. З ним говорив Владислав Овчаренко, який разом з іншими 15-ма цивільними та військовими повернувся з полону в окупованому Росією Луганську", – зазначив Цеголко.

Додамо, що у середу відбувається масштабний обмін – бойовики погодились повернути з полону 74 українців (з них 16 утримувались бойовиками "ЛНР", решта – "ДНР"). Серед звільнених осіб, які перебували на окупованій Луганщині – Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, Валентин Богдан та Едуард Неделяєв.

Фаната луганської "Зорі" Владислава Овчаренка бойовики "засудили" до 17 років ув'язнення, його друг Артем Ахмеров отримав 13 років "колонії суворого режиму", звинувативши обох в "шпигунстві на користь України". Блогер Едуард Неделяєв, який не приховував своєї проукраїнської позиції, зник у листопаді 2016-го. 22-річний контрактник Валентин Богдан потрапив у полон до бойовиків взимку 2016 року.

У свою чергу українська сторона зобов'язалась передати бойовикам 306 осіб, однак частина з них відмовилась повертатись на окуповані території.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що офіційний Київ і представники бойовиків вже узгодили остаточні списки осіб, яких будуть обмінювати.