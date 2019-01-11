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      Росія може у 2019 році обміняти захоплених українських моряків, – ЗМІ

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      Росія може у 2019 році обміняти захоплених українських моряків
      Росія може у 2019 році обміняти захоплених українських моряків / Iz.ru

      Росія може в 2019 році обміняти українських військових моряків, яких прикордонники РФ захопили в полон у районі Керченської протоки, на росіян, які перебувають в ув'язненні в Україні.

      Про це повідомляє російське видання "Известия" з посиланням на високопоставлене дипломатичне джерело в РФ.

      За даними співрозмовника видання, багато залежить від української сторони, – наскільки офіційний Київ буде готовий іти на конкретні домовленості.

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      Зараз обміняти українських моряків неможливо. Треба дочекатися рішення суду, після чого можна розмовляти про обмін,
      – наголосило джерело.

      До президентських виборів в Україні обмін моряків навряд чи відбудеться. Окрім того, співрозмовники в українських урядових і парламентських колах підтвердили журналістам, що обмін, ймовірно, відбудеться після президентських виборів.

      У Держдумі Росії у свою чергу запевнили, що процес обміну почнеться тільки після оголошення вироку українським морякам. Обмін ув'язненими та затриманими особами між Росією і Україною в найближчому майбутньому цілком реальний, впевнений голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашников.

      Як українські моряки потрапили у російський полон? 25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      останні новини про полонених українських військових моряків:
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими Заручники
      Джерело: 24 Канал
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