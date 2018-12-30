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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Родини полонених українських моряків отримали по 100 тисяч гривень від Кабміну

      27 Читать новость на русском
      Українські моряки в полоні РФ
      Українські моряки в полоні РФ / Фото з відкритих джерел

      24 родинам полонених українських моряків виплатили грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень.

      Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що Кабінет Міністрів України зобов'язався виплатити по 100 тисяч гривень українським військовим, яких Росія захопила в полон у Керченській протоці 25 листопада. Разом з тим, у МінТОТ наголосили, що виділені кошти – цільові. Відтак їх мають скерувати на захист моряків, зокрема, на правову допомогу, доставку кореспонденції тощо.

      Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України разом з Військово-Морськими Силами провели велику роботу щодо підготовки необхідних документів і встановлення всіх осіб, які мають право на отримання такої допомоги. Зокрема, родичів всіх моряків. Можу вам відповідально заявити, що всі родини отримали по 100 тисяч гривень,
      – зазначив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш.

      Нагадаємо, також 29 листопада міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання всім військовослужбовцям ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки 25 листопада і були захоплені в полон країною-агресором, по 50 тисяч гривень.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.

      2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО. Там над ними досі відбувається судилище. Один за одним наші моряки визнають себе військовополоненими. 

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Гроші Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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