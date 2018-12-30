Семьи пленных украинских моряков получили по 100 тысяч гривен от Кабмина

24 семьям пленных украинских моряков выплатили денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий.

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Ранее 24 канал сообщал, что Кабинет Министров Украины обязался выплатить по 100 тысяч гривен украинским военным, которых Россия захватила в плен в Керченском проливе 25 ноября. Вместе с тем, в МинТОТ отметили, что выделенные средства – целевые. Поэтому их должны направить на защиту моряков, в частности, правовой помощи, доставку корреспонденции и тому подобное.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины совместно с Военно-Морскими Силами провели большую работу по подготовке необходимых документов и установления всех лиц, имеющих право на получение такой помощи. В частности, родственников всех моряков. Могу вам ответственно заявить, что все семьи получили по 100 тысяч гривен,

– отметил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Вадим Черныш.

Напомним, также 29 ноября министр обороны Степан Полторак подписал приказ о предоставлении всем военнослужащим ВМС Украины, которые выполняли задачи в районе Керченского пролива 25 ноября и были захвачены в плен страной-агрессором, по 50 тысяч гривен.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море.



28 ноября «суд» в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО. Там над ними до сих пор происходит судилище. Один за другим наши моряки признают себя военнопленными.