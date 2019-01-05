Не лише за Томосом: Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв’язнів

Петро Порошенко обговорив у Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом шляхи звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць.

Про це повідомили у прес-службі голови держави.

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Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Туреччині для участі у церемонії підписання та вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

Відомо, що у розмові окрему увагу було приділено заходам з метою звільнення незаконно ув'язнених українських громадян з російських в’язниць. Більше того, Порошенко обговорив з Ердоганом також забезпечення прав громадян України, в тому числі кримських татар, на території анексованого Криму в умовах російської окупації.

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Петро Порошенко подякував Туреччині за співавторство у схваленій в грудні 2018 року резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо засудження мілітаризації російською стороною Криму та Азову.

Варто додати, що лідери також обговорили посилення координації взаємодії на міжнародній арені, перспективи укладення двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.