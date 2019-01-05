Українська делегація прибула до Стамбулу для отримання Томосу: перші фото

Офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком вранці 5 січня прибула до турецького Стамбулу, де Вселенський патріарх Варфоломій має надати митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

Відповідне фото оприлюднив спікер Верховної Ради Андрій Парубій у своєму Twitter.

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Як видно на фото, у числі української делегації є предстоятель ПЦУ Епіфаній, екс-президент Віктор Ющенко, міністр оборони України Степан Полторак, глава ВР Андрій Парубій та низка священослужителів.

Українська делегація прибула до Стамбулу отримувати #Томос Вселенського Патріарха про Автокефалію Православної Церкви в Україні. pic.twitter.com/3WoGQS4inq — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 января 2019 г.

Також, у Стамбул прибув президент Петро Порошенко з дружиною Мариною.

За словами глави держави, для нього велика честь разом з новообраним предстоятелем Православної церкви, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм відправитися до Стамбулу, де 6 січня Варфоломій надасть Україні Томос.

Їдемо до Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія зі словами щирої вдячності від всього Українського народу за історичне рішення про надання Томосу Автокефальній Помісній Православній Церкві України,

– наголосив Порошенко.

Історичний візит @poroshenko до Стамбулу розпочався / Historic visit of @poroshenko to Istanbul has begun pic.twitter.com/bV7zntT3bF — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 5 января 2019 г.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.