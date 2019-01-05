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      Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса: первые фото

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      Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса
      Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса / Фото из Twitter

      Официальная делегация Украины во главе с президентом Петром Порошенко утром 5 января прибыла в турецкий Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен предоставить митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви в Украине.

      Соответствующее фото обнародовал спикер Верховной Рады Андрей Парубий в своем Twitter.

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      Как видно на фото, в числе украинской делегации есть предстоятель ПЦУ Епифаний, экс-президент Виктор Ющенко, министр обороны Украины Степан Полторак, глава ВР Андрей Парубий и ряд священнослужителей.

      Также в Стамбул прибыл президент Петр Порошенко с супругой Мариной.

      По словам главы государства, для него большая честь вместе с новоизбранным предстоятелем Православной церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием отправиться в Стамбул, где 6 января Варфоломей предоставит Украине Томос.

      Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины,
      – подчеркнул Порошенко.

       

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Вселенський патриархат Новости Турции Андрей Парубий Новости Украины Петр Порошенко Томос Православная церковь Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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