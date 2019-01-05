Не только за Томосом: Порошенко обсудил с Эрдоганом освобождение украинских политзаключенных

Петр Порошенко обсудил в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пути освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Турции для участия в церемонии подписания и вручения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Известно, что в разговоре особое внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем. Более того, Порошенко обсудил с Эрдоганом также обеспечение прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории аннексированного Крыма в условиях российской оккупации.

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Петр Порошенко поблагодарил Турцию за соавторство в одобренной в декабре 2018 года резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыма и Азова.

Стоит добавить, что лидеры также обсудили усиление координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.