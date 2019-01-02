Телефонный разговор Путина и Макрона: французский лидер призвал РФ освободить пленных моряков

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина освободить из плена 24 украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

Об этом сообщают в Елисейском дворце.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что одобряет достигнутые договоренности о прекращении огня на Донбассе, а также призвал российскую сторону освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда, захваченные 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

Что касается российско-украинского кризиса, президент республики приветствовал договоренности, достигнутые 27 декабря 2018 года, о восстановлении прекращении огня и призвал к их полному и постоянному соблюдению,

– говорится в коммюнике.

Отметим, что российская сторона, в свою очередь, отметила что оба президента "продолжили обмен мнениями" по поводу инцидента в Керченском проливе. Пресс-служба Кремля не раскрыла детали разговора и не сообщила о призыве Макрона.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. В следствии этого украинская экономика несёт большие убытки.