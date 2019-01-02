Телефонна розмова Путіна і Макрона: французький лідер закликав РФ звільнити полонених моряків

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна звільнити з полону 24 українських моряків, яких Росія захопила у Керченській протоці.

Про це повідомляють у Єлисейському палаці.

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Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що схвалює досягнуті домовленості про припинення вогню на Донбасі, а також закликав російську сторону звільнити затриманих українських моряків і повернути судна, захоплені 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

Щодо російсько-української кризи, президент республіки привітав домовленості, досягнуті 27 грудня 2018 року, про відновлення припинення вогню і закликав до їхнього повного та постійного дотримання,

– йдеться у комюніке.

Зазначимо, що російська сторона, своєю чергою, зазначила що обидва президенти "продовжили обмін думками" стосовно інциденту у Керченській протоці. Прес-служба Кремля не розкрила деталі розмови та не повідомила про заклик Макрона.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.