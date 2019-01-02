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      Макрон та Путін обговорили Керченську кризу у телефонній розмові, – прес-служба Кремля

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      Еммануель Макрон і Володимир Путін
      Еммануель Макрон і Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін мав телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо ситуації в Україні.

      Про це повідомляє прес-служба Кремля.

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      Зокрема, президенти розмовляи і про інцидент у Керченській протоці. За інформацією прес-служби, з цих двох тем сторони "продовжили обмін думками". Також президенти обговорили сирійське питання.

      Прес-служба Макрона наразі нічого не повідомила про таку розмову. 

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Франції Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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