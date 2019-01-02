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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Є всі передумови для відключення Росії від SWIFT, – експерт

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      Україна ввела нові санкції проти Росії
      Україна ввела нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Після введення Україною санкцій проти Росії через загострення в Азовському морі Захід також може посилити економічні обмеження. До цього є кілька передумов.

      Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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      "По-перше, ЄС продовжив на півроку санкції досить швидко, попри лояльну до Росії позицію Італії і Угорщини. По-друге, на російську атаку в Керченській протоці досить жорстко відреагував світ і міжнародні організації. Ухвалено дві резолюції Генасамблеї ООН, резолюція Європарламенту, Конгресу США. І там чітко зазначено, що російсько-німецький газопровід "Північний потік-2" є неприпустимим і загрожує безпеці Європи", – зауважує Олександр Леонов.

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      До того ж, говорить політолог, крім загального заклику посилити санкції, в США і ЄС відкритим текстом сказали про дві важливі речі: блокування доступу російських суден до європейських портів, а також про можливість відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. До цього, зазначає Леонов, про санкції на такому серйозному рівні говорили тільки експерти.

      Росію не відключать від SWIFT уже завтра. Але Росія почала вивчати можливості переходу на китайські платіжні системи. Але є інформація, що Китай не надто вітає таке бажання Кремля. Тому що за цим можуть бути санкції США проти Китаю. Американські санкції сильніші європейських. І їх більше бояться. Європа вводить санкції за ситуацією проти конкретних компаній. А санкції США автоматично поширюються на третю сторону, яка їх порушує,
      – наголосив Леонов.

      Нагадаємо, 26 грудня Рада національної безпеки і оборони України схвалила рішення про введення санкцій щодо РФ. Вирішено підтримати запровадження санкцій, насамперед, щодо юридичних та фізичних осіб – російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України. Крім цього, РНБО ввела санкції проти організаторів "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів і правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків під час акту агресії РФ проти України поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року і незаконного утримування їх у російських СІЗО.

      Як відомо, 25 грудня російський уряд опублікував розширений список осіб і організацій з України, проти кого Кремль запровадив нові санкції. До нього Москва додала ще понад 200 осіб і організацій. Загалом до списку увійшли 245 фізичних осіб і компаній. Зокрема, нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак, колишній міністр з питань надзвичайних ситуацій і екс-голова Закарпатської ОДА, а нині позафракційний депутат Віктор Балога, депутати "Опозиційного блоку" Євген Балицький, Борис Колесніков, Михайло Добкін і Олександр Вілкул, колишній генеральний директор каналу "112 Україна" Єгор Бенкендорф і мер Одеси Геннадій Труханов.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини США Новини політики Санкції Конфлікт в Азовському морі Євросоюз Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
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