Есть все предпосылки для отключения России от SWIFT, – эксперт

После введения Украиной санкций против России из-за обострения в Азовском море Запад также может усилить экономические ограничения. Для этого есть несколько предпосылок.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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"Во-первых, ЕС продлил на полгода санкции достаточно быстро, несмотря на лояльную к России позицию Италии и Венгрии. Во-вторых, на российскую атаку в Керченском проливе достаточно жестко отреагировал мир и международные организации. Приняты две резолюции Генассамблеи ООН, резолюция Европарламента, Конгресса США. и там четко указано, что российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" недопустим и угрожает безопасности Европы", – замечает Александр Леонов.

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К тому же, говорит политолог, кроме общего призыва усилить санкции, в США и ЕС открытым текстом сказали о двух важных вещах: блокировке доступа российских судов к европейским портам, а также о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT. До этого, отмечает Леонов, о санкциях на таком серьезном уровне говорили только эксперты.

Россию не отключат от SWIFT уже завтра. Но Россия начала изучать возможности перехода на китайские платежные системы. Но есть информация, что Китай не слишком приветствует такое желание Кремля. Потому что за этим могут быть санкции США против Китая. Американские санкции сильнее европейских. И их больше боятся. Европа вводит санкции за ситуацией против конкретных компаний. А санкции США автоматически распространяются на третью сторону, которая их нарушает,

– отметил Леонов.

Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ. Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Кроме этого, СНБО ввел санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконному содержанию их в российских СИЗО.



Как известно, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний. В частности, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-председатель Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.