Не только против российских бизнесменов и политиков: Украина вводит санкции против археологов

Украина введет санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки в оккупированном Крыму.

Об этом в Twitter сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Name and shame – еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций , которые с ними работают,

– написал Черныш.

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застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів РФ.В списку і археологи,які незаконно проводили розкопки в Криму.«Name and shame»-ще один принцип:ми говоримо про осіб,які порушують режим окупованих територій і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють pic.twitter.com/sS4AH9Zk9w — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.

Он также подчеркнул, что Россия имеет не так много средств, как кажется. Так, оккупированный ею Крым финансово обеспечивает себя только на 22%.

"Поэтому неслучайно власть РФ обещает выделить 150 миллиардов рублей на "нужды" Крыма. Такую сумму предусмотрели из-за того, что у Крыма нет собственных доходов, в том числе из-за санкций", – отметил министр.

РФ має не так багато коштів як здається. Тимчасово окупований Крим фінансово забезпечує себе лише на 22%!Тому невипадково влада РФ обіцяє виділити 150млрд.рублів на «потреби» Криму. Таку суму передбачили через те, що у Криму немає власних доходів, в тому числі через санкції#ZIK pic.twitter.com/E7E9mO8cM8 — Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 27 декабря 2018 г.

Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.