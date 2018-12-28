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      Не только против российских бизнесменов и политиков: Украина вводит санкции против археологов

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      Вадим Черныш анонсировал введение санкций против археологов за их незаконную работу в Крыму
      Вадим Черныш анонсировал введение санкций против археологов за их незаконную работу в Крыму / 24 канал

      Украина введет санкции против археологов, которые незаконно проводили раскопки в оккупированном Крыму.

      Об этом в Twitter сообщил украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

      Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке есть и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. Name and shame – еще один принцип: мы говорим о лицах, нарушающих режим оккупированных территорий, и распространяем негативный имидж среди организаций , которые с ними работают,
      – написал Черныш.

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      Он также подчеркнул, что Россия имеет не так много средств, как кажется. Так, оккупированный ею Крым финансово обеспечивает себя только на 22%.

      "Поэтому неслучайно власть РФ обещает выделить 150 миллиардов рублей на "нужды" Крыма. Такую сумму предусмотрели из-за того, что у Крыма нет собственных доходов, в том числе из-за санкций", – отметил министр.

      Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении юридических и физических лиц России за проведение незаконных выборов на оккупированных территориях Донбасса и за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Санкции Аннексия Крыма Новости Крыма Новости России
      Источник: 24 канал
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