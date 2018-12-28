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      Сколько российского бизнеса в Украине, и затронут ли его новые санкции против РФ?

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      Украина ввела санкции против России
      Украина ввела санкции против России / 24 канал

      Новые антироссийские санкции, которые ввела Украина в связи с ситуацией в Керченском проливе, затронут россиян. Особенно среднее звено, имеющих в Украине бизнес-интерес, ведь в Украине еще есть российский бизнес.

      Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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      Присутствие российского бизнеса в Украине с 2013 года сильно упало – с 35% до 8%. Основная часть осталась в банковской сфере. В частности, дочери российских банков, в которые РФ инвестировала большие деньги, чтобы они не обанкротились. Де-юре они под санкциями, но пока присутствуют. Россия желает их потом продать. Также остались некоторые торговые российские марки,
      – рассказывает Александр Леонов.

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      По словам эксперта, среди большого обращения с Россией остались экономические связи, которые нельзя просто так разорвать. К примеру, мы покупаем российские ТВЭЛы (ядерное топливо – "24") для украинских АЭС. Постепенно украинские АЭС переводят на топливо американской компании Westinghouse. Но здесь надо меньше политики, поскольку безопасность важнее.

      "Трудно полностью разорвать экономические связи с Россией. Но они уже не имеют того стратегического значения, чем тогда, когда мы покупали российский газ. Российский газ делал товарооборот между Украиной и Россией большим, но торговое сальдо с Россией было очень негативным. Но нынешние санкции разозлят многих россиян", – считает Александр Леонов.

      Напомним, 26 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций в отношении РФ. Решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц – российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Кроме этого, СНБО ввела санкции против организаторов "выборов" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года и незаконного содержания их в российских СИЗО.

      Днем ранее, 25 декабря, российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. В него Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний. В частности, нардеп от "Самопомочи" Алена Бабак, бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и экс-председатель Закарпатской ОГА, а ныне внефракционный депутат Виктор Балога, депутаты "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий, Борис Колесников, Михаил Добкин и Александр Вилкул, бывший генеральный директор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф и мэр Одессы Геннадий Труханов.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Санкции СНБО Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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